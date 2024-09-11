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Бен-Йеддера второй раз за год обвинили в сексуальном насилии

Экс-игрока "Монако" Бен-Йеддера опять обвиняют в насилии
0:47
Спорт

Экс-игрока национальной сборной Франции Виссама Бен-Йеддера опять обвинили в сексуальном насилии.

Экс-игрока "Монако" Бен-Йеддера опять обвиняют в насилии
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Полицейские задержали 34-летнего полузащитника в Альпах, сообщает L'Equipe. На него написала заявление 23-летняя девушка. Бен-Йеддера обвинили в домогательствах к ней в машине.

Когда Бен-Йеддера задерживали, он был пьян. Из-за этого сейчас футболист под строгим надзором до суда. Он состоится 15 октября.

Год назад Бен-Йеддера уже обвиняли в "изнасиловании, попытке изнасилования и сексуализированном насилии". Однако француза тут же отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

Ранее Бен-Йеддер играл в "Монако".

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе. При этом Кавказские горы выше, а Уральские — протяжённей, но они лежат также и на территории Азии (в зависимости от выбранного определения границы между Европой и Азией).
 

Спортивная ассоциация футбольного клуба «Мона́ко» (фр. Association Sportive de Monaco Football Club), обычно именуемый просто «Монако» (фр. AS Monaco; французское произношение: ​[ɑ.ɛs mɔnako]) — профессиональный футбольный клуб из одноимённого княжества, базирующийся в южном районе страны Фонвьей. Был основан в 1919 году как «Спортивная ассоциация Монако по футболу». Один из немногих футбольных клубов, играющих в иностранном чемпионате. Один из старейших клубов Франции.
Домашние матчи проводит на мультиспортивном стадионе «Луи II», вмещающем более 18 тысяч зрителей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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