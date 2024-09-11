Бен-Йеддера второй раз за год обвинили в сексуальном насилии

Экс-игрока национальной сборной Франции Виссама Бен-Йеддера опять обвинили в сексуальном насилии.
Полицейские задержали 34-летнего полузащитника в Альпах, сообщает L'Equipe. На него написала заявление 23-летняя девушка. Бен-Йеддера обвинили в домогательствах к ней в машине.
Когда Бен-Йеддера задерживали, он был пьян. Из-за этого сейчас футболист под строгим надзором до суда. Он состоится 15 октября.
Год назад Бен-Йеддера уже обвиняли в "изнасиловании, попытке изнасилования и сексуализированном насилии". Однако француза тут же отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.
Ранее Бен-Йеддер играл в "Монако".
А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе. При этом Кавказские горы выше, а Уральские — протяжённей, но они лежат также и на территории Азии (в зависимости от выбранного определения границы между Европой и Азией).
Спортивная ассоциация футбольного клуба «Мона́ко» (фр. Association Sportive de Monaco Football Club), обычно именуемый просто «Монако» (фр. AS Monaco; французское произношение: [ɑ.ɛs mɔnako]) — профессиональный футбольный клуб из одноимённого княжества, базирующийся в южном районе страны Фонвьей. Был основан в 1919 году как «Спортивная ассоциация Монако по футболу». Один из немногих футбольных клубов, играющих в иностранном чемпионате. Один из старейших клубов Франции.
Домашние матчи проводит на мультиспортивном стадионе «Луи II», вмещающем более 18 тысяч зрителей.
Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.