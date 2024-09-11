Газзаев прокомментировал трансфер Антона Миранчука

Газзаев: Антон Миранчук спокойно может играть в "Сьоне"

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Экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что бывший полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук спокойно сможет играть за швейцарский "Сьон".

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

"Квалификация и мастерство Антона Миранчука не вызывают у меня никаких сомнений. Так что я желаю ему самого лучшего и успехов", — цитирует Газзаева Metaratings. ru.

Напомним, что футболист перешел в швейцарскую команду в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан на два года.

Российский игрок будет выступать под 10-м номером.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель. Мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный тренер России (2005). Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Государственной думы VII созыва (18 сентября 2016 — 23 сентября 2021), председатель комитета по делам национальностей Государственной думы (4 февраля 2020 — 23 сентября 2021).





Анто́н Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник швейцарского клуба «Сьон» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/18, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2018). Брат-близнец Алексея Миранчука.



«Сьон» (фр lang="fr">Football Club de Sion) — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб является двукратным чемпионом Швейцарии и тринадцатикратным обладателем национального кубка.

