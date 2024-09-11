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Фитнес-эксперт перечислил преимущества табата-тренинга

Табата-тренинг заставляет работать все группы мышц
1:06
Спорт

Фитнес-тренер Иван Ганин перечисли преимущества табаты.

Табата-тренинг заставляет работать все группы мышц
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, для тренировок вам не потребуется специальный инвентарь. Заниматься табатой можно дома или на улице.

Чтобы уложиться во время (15-20 минут), нужно скачать на телефон приложение для табата-тренинга. Такие быстрые тренировки приносят ощутимый результат — за одну минуту по этой системе можно сжечь до 15 калорий.

"Уровень выносливости от таких занятий значительно повышается. Также они отлично подойдут тем, кто хочет сбросить лишний вес. Общий уровень метаболизма увеличивается, поэтому сжигание лишних калорий происходит не только во время самой тренировки, но и в течение нескольких дней после", — цитирует тренера "СЭ".

Ганин уверяет, что табата помогает в ситуации, когда вес при других тренировках перестает уменьшаться. Еще эти тренировки помогают укрепить все группы мышц, поскольку в программу включены многосуставные упражнения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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