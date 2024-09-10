Чилийские футболисты самые суровые: ФК "Уачипато" сыграл два матча с перерывом в полчаса

Чилийский клуб "Уачипато" сыграл два матча в один день. Перерыв между ними составил 30 минут.
Команда вышла на поле в чемпионате против "О'Хиггинс". После этого произошла важная ответная игра с "Империал Унидо" в Кубке Чили.
За эти два матча футболисты не дали ни одним, ни вторым соперникам забить гол в их ворота. В первой встрече они одержали победу со счетом 1:0. Второй матч закончился ничьей со счетом 0:0.
В итоге клуб прошел в следующий этап турнира, сообщает "Матч ТВ".
Запечённые окорочка, замаринованные в этом составе, получаются просто изумительными!