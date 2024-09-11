Беговая дорожка или прогулка на улице: все преимущества тренировки на тренажёре

Преимущества ходьбы на беговой дорожке

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Удобство и доступность

Прелесть посещения тренажерного зала или использования беговой дорожки в том, что у вас нет оправданий; вы не можете жаловаться на то, что слишком холодно или темно.

Фото: commons.wikimedia.org by VideoPlasty, CC BY-SA 4.0

Также во время занятия вы можете выполнять другие задачи, например, ответить на важный звонок, прослушать аудиокнигу.

Преимущество беговых дорожек в том, что они обеспечивают больший контроль и отслеживание вашей скорости и могут измерять изменения с течением времени. Отслеживание этих изменений может помочь увеличить скорость и время, поскольку их легче измерить. Вы также можете контролировать свой наклон и пробовать новые модные тренировки, такие как метод 12-3-30, или замедлить темп и насладиться просмотром телевизора для приятной кардиотренировки.

Большинство беговых дорожек поставляются со встроенными программами, которые обеспечивают различные виды тренировок без необходимости ручного программирования.

Новые беговые дорожки, как правило, оснащены технологией амортизации. Итак, если у вас скрипят суставы, то ходить на беговой дорожке удобнее, чем на улице.

Уточнения

Бегова́я доро́жка:



Беговая дорожка — спортивное сооружение для занятий лёгкой атлетикой.

Беговая дорожка — аэробный спортивный тренажёр.

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



