Надежда Петрова рассказала, кто из российских теннисисток разочаровал её на US Open

Теннисистка Петрова призналась, что Андреева разочаровала её на US Open

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Выступление 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) вызвало разочарование среди экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, CC BY-SA 4.0

По словам Надежды Петровой, бывшей третьей ракетки мира и бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года, Андреева не оправдала возложенных на неё ожиданий.

Петрова отметила, что ожидала от Андреевой как минимум встречи с Игой Свёнтек, однако во втором круге турнира россиянка выбыла.

«Мирра Андреева немного разочаровала. Я думала, что она дойдет хотя бы до Иги Свентек, попробует против нее свои силы, но она вылетела во втором круге», — сказала Петрова, которую цитирует Газета.Ru.

В первом туре Андреева обыграла Марию Осорио-Серрано из Колумбии со счётом 6:2, 7:6. Во втором раунде Андреева уступила 20-летней американке Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 6:4.

Победителем женского одиночного разряда US Open стала белоруска Арина Соболенко. Она обыграла американку Джессику Пегулу в финале со счётом 7:5, 7:5.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, мастер спорта России (2023). Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024); победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге (2023).



Наде́жда Ви́кторовна Петро́ва (род. 8 июня 1982 года, Москва, СССР) — российская теннисистка; победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Франции-2012); бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана (оба — 2007) в составе сборной России; бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге.



