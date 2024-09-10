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На курорте "Роза Хутор" завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest

2:39
Спорт

Более 3 тысяч спортсменов из 34 регионов страны совершили экстремальные забеги по горным вертикалям.

На курорте "Роза Хутор" завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Общее количество спортсменов и болельщиков, прибывших на курорт для участия в крупнейшем трейловом старте — фестивале Rosa Wild Fest — превысило в этом году 8 тысяч человек. Самые сильные бегуны России боролись на дистанции "Горный Король 180км” — самой сложной трейловой гонке России, протяжённостью 180 км с суммарным набором высоты более 14000 метров. Всего в программе было представлено 11 дистанций разной сложности и 2 двухдневные стадийные гонки.

Из 48 участников, вышедших на старт дистанции "Горный Король 180км”, дойти до финиша удалось лишь 11. Победителем среди мужчин и обладателем титула "Горный Король” стал Алексей Барышников (38:46:32), первой и единственной девушкой, которой покорилась эта дистанция стала Марина Максимчук (48:39:26).

Стартово-финишная поляна фестиваля располагалась в Горной Олимпийской деревне. Самые длинные дистанции проходили через Кавказский государственный заповедник и Сочинский национальный парк

Сотрудники курорта "Роза Хутор" также приняли участие в соревнованиях. Инструктор ЛФК отеля "Роза Спрингс" Олеся Козина победила среди женщин на дистанции 12 км, а сотрудник Департамента общественных связей Владимир Клюшкин выиграл в двухдневной гонке STAGE 25 в категории 45+.

"Руководство курорта поддерживает стремление сотрудников заниматься спортом. Участие в таких соревнования сплачивает нашу команду и стимулирует на лучшие результаты. Кроме того, для тех из них, кто участвовал в Rosa Wild Fest был учрежден специальный призовой фонд. Мы ставили высокие цели, и я рад, что получилось их достичь!", — отметил Владимир Клюшкин.

Для болельщиков и тех, кто только начинает свой путь в спорте, на фестивале были организованы различные дополнительные активности: йога и медитации, тренировки и походы, лекции и мастер-классы. Также для гостей были организованы выступления шести музыкальных групп. В качестве хэдлайнеров выступили Антоха МС и группа Wildways.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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