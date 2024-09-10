Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия изучает возможность включения Египта в программу электронных виз
Новички и пожилые водители под пристальным вниманием инспекторов
Чем опытные дачники подкармливают смородину в конце сентября
Аналитик Пылаев: беспилотникам не обязателен бесперебойный сигнал GPS
На заводе "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле погиб рабочий, ещё три человека получили травмы
Киев не отдаст приказ об отступлении ВСУ из Курской области
Секрет идеальных рук: почему стоит попробовать парафинотерапию
На курорте "Роза Хутор" завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest
Эксперт Ищенко: завершение СВО не означает конец противостояния с Западом

Деметриус Джонсон объяснил решение уйти из MMA

Джонсон объяснил, почему ушел из ММА
1:03
Спорт

Экс-обладатель пояса чемпиона UFC и чемпиона ONE FC Деметриус Джонсон из США рассказал, почему закончил карьеру в ММА.

Джонсон объяснил, почему ушел из ММА
Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

Спортсмен заявил, что он хотел это сделать "по-тихому".

"Глава промоушена ONE FC Чатри Ситйодтонг и моя жена сказали: "Это не для тебя, это для твоих болельщиков". Я рад, что поступил так. Условия, которые создали ONE и Чатри, были просто потрясающими", — заявил Джонсон.

Он рассказал, чем занимается в настоящее время. Деметриус больше играет со своими детьми, проводит время с супругой.

"Я просто осознал, что сейчас самое время", — цитирует Джонсона "Чемпионат", ссылаясь на пресс-службу ONE.

38-летний американец впервые подрался как профессионал в 2007 году и в сентябре 2012 года получил титул UFC в наилегчайшем весе. Всего на счету бойца в MMA 33 победы и 4 поражения.

Уточнения

Деме́триус Хрисна Джо́нсон (англ. Demetrious Khrisna Johnson; род. 13 августа 1986) — американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула (одиннадцать). На данный момент выступает под эгидой ONE, является действующим чемпионом в наилегчайшем весе. ESPN.com, MMA Weekly и UFC называют Джонсона одним из величайших бойцов в мире.

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
На курорте "Роза Хутор" завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest
Джонсон объяснил, почему ушел из ММА
Эксперт Ищенко: завершение СВО не означает конец противостояния с Западом
Менингит можно отличить по неспособности больного наклонить голову, подсказал врач
Когда и как проверять масло в автомобиле
Эксперт признал сложность глушения GPS для защиты от беспилотников
Темпы роста цен на вторичное жильё за месяц превысили показатели новостроек
На что обратить внимание при покупке первого автомобиля
Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Фестиваль "Териберка" пройдёт 14 и 15 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.