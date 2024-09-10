Деметриус Джонсон объяснил решение уйти из MMA

Джонсон объяснил, почему ушел из ММА

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-обладатель пояса чемпиона UFC и чемпиона ONE FC Деметриус Джонсон из США рассказал, почему закончил карьеру в ММА.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

Спортсмен заявил, что он хотел это сделать "по-тихому".

"Глава промоушена ONE FC Чатри Ситйодтонг и моя жена сказали: "Это не для тебя, это для твоих болельщиков". Я рад, что поступил так. Условия, которые создали ONE и Чатри, были просто потрясающими", — заявил Джонсон.

Он рассказал, чем занимается в настоящее время. Деметриус больше играет со своими детьми, проводит время с супругой.

"Я просто осознал, что сейчас самое время", — цитирует Джонсона "Чемпионат", ссылаясь на пресс-службу ONE.

38-летний американец впервые подрался как профессионал в 2007 году и в сентябре 2012 года получил титул UFC в наилегчайшем весе. Всего на счету бойца в MMA 33 победы и 4 поражения.

Уточнения

Деме́триус Хрисна Джо́нсон (англ. Demetrious Khrisna Johnson; род. 13 августа 1986) — американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула (одиннадцать). На данный момент выступает под эгидой ONE, является действующим чемпионом в наилегчайшем весе. ESPN.com, MMA Weekly и UFC называют Джонсона одним из величайших бойцов в мире.



Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.



