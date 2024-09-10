Агент Уткина сообщил о срыве перехода футболиста в "Хатайспор"

Агент Уткина: трансфер игрока в "Хатайспор" сорвался

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Российский полузащитник Даниил Уткин не будет выступать за турецкий футбольный клуб "Хатайспор". Об этом рассказал его агент Тимофей Бердышев.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

В настоящее время Уткин играет за "Ростов". Ранее стало известно, что в турецком клубе поменяли технического директора. Именно из-за этого трансфер сорвался. Переговоры по Уткину закончились.

"Стороны не сошлись по условиям контракта", — отметил Бердышев в интервью "Чемпионату".

Он рассказал, что в настоящее время футболист и его агент находятся в Турции. В этом сезоне Уткин выступил за ростовчан в семи матчах во всех турнирах, он отметился двумя результативными передачами.

Контракт Уткина с "Ростовом" рассчитан до лета 2026 года.

Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €6 миллионов.

Уточнения

«Хатайспор» (тур. Hatayspor Kulübü или тур. Atakaş Hatayspor) — турецкий футбольный клуб, основанный в 1967 году в вилайете Хатай (Антакья). Домашние матчи проводит на стадионе «Новый Хатай», который вмещает около 25 тысяч зрителей. Большую часть своей истории клуб играл во второй и первой лигах Турции, однако в сезоне 2019/20 занял первое место в Первой лиге и впервые получил право выступать в Суперлиге. Лучшим достижением клуба является 6-е место в сезоне 2020/21.



Дании́л Па́влович У́ткин (род. 12 октября 1999, Аксай, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной России.



«Росто́в» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года под названием «Сельмашстрой». В 1950 году клуб впервые принял участие в первенстве СССР, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в первой лиге, следующий сезон начал в высшей лиге только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России является 2 место, занятое в чемпионате 2015/16. Победитель первого дивизиона 2008 года. Участник 24-х розыгрышей Кубка СССР, наивысшее достижение — 1/16 финала, достигнутая в 1954, 1964 и 1987 годах, а также всех розыгрышей Кубка России, обладатель Кубка в 2014 году. В сезоне 2016/2017 участник группового этапа Лиги чемпионов, 1/8 финала Лиги Европы.

