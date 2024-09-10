Член оргкомитета зимней Олимпиады-2026 рассказал о проблемах в организации Игр

Гендиректор оргкомитета зимней Олимпиады-2026 рассказал о проблемах с организацией

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Генеральный директор оргкомитета зимних Олимпийских игр-2026 Андреа Варнье назвал проблемы, которые возникли при организации состязаний.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Олимпиаду проведут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Кстати, Италия примет Игры в четвертый раз.

"С конца 2023-го в строительстве есть ускорение. Лето особенно важно, так как на многих объектах нельзя работать зимой. Это серьёзная проблема, поскольку часть инфраструктуры будет готова совсем близко к началу Игр", — сказал он.

Кроме того, среди проблем Варнье выделил постоянные проблемы с привлечением деловых и маркетинговых партнёров.

"Хотя мы подписали три крупных контракта, пока были на Олимпиаде в Париже, ещё три должны подписать в сентябре", — цитирует Варнье сайт МОК.

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).





Мила́н (итал. Milano [miˈlaːno], ломб. Milan [miˈlãː], лат. Mediolanum — в центре равнины) — главный город северной части Италии. Относится к глобальным городам. Милан — административный центр Ломбардии, самой крупной области Италии, и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Милан является вторым по величине городом Италии и центром крупнейшей городской агломерации страны, имеет репутацию финансово-экономической и научной столицы страны и одной из мировых столиц моды.

