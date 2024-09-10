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Роналду снова сделал доброе дело — собрал деньги для ребёнка, потерявшего родителей

Роналду помог собрать сумму ребёнку, оставшемуся без родителей
0:37
Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду и блогер IShowSpeed собрали $100 тысяч для мальчика, который лишился родителей.

Роналду помог собрать сумму ребёнку, оставшемуся без родителей
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Трагедия произошла в Португалии. Франсишку и его семья пострадали от взрыва. Ребенок остался жив, а мама с папой погибли. Мальчик провел полторы недели в коме, пишет Матч ТВ.

Когда блогер узнал эту историю, он просто не мог остаться в стороне. IShowSpeed начал собирать ребенку деньги, к сбору присоединился Роналду. Футболист перевел средства и лично встретился с мальчиком.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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