Роналду снова сделал доброе дело — собрал деньги для ребёнка, потерявшего родителей

Португальский футболист Криштиану Роналду и блогер IShowSpeed собрали $100 тысяч для мальчика, который лишился родителей.
Трагедия произошла в Португалии. Франсишку и его семья пострадали от взрыва. Ребенок остался жив, а мама с папой погибли. Мальчик провел полторы недели в коме, пишет Матч ТВ.
Когда блогер узнал эту историю, он просто не мог остаться в стороне. IShowSpeed начал собирать ребенку деньги, к сбору присоединился Роналду. Футболист перевел средства и лично встретился с мальчиком.
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
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