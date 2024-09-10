Тренер ФК "Суббьяно" выбежал на поле и остановил контратаку "Понтассьеве"

Итальянский тренер Бенедетти во время матча своей команды выбежал на поле

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер "Суббьяно" Андреа Бенедетти выбежал на поле и остановил контратаку "Понтассьеве". Это произошло в шестом дивизионе Италии.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

В конце первого тайма у "Понтассьеве" был шанс для гола. Однако тренер "Суббьяно" им помешал. Он выскочил на игровое поле и установил там шлагбаум.

В итоге тренер получил красную карточку, зато спас команду – матч завершился ничьей со счетом 0:0, сообщает Матч ТВ.

Футбольные болельщики не оставили эту ситуацию без внимания. Фанаты требуют, чтобы тренера пожизненно отстранили от футбола. А клуб намекнул на его увольнение.

Уточнения



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.



