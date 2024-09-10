Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США закупят 3,4 миллиона баррелей нефти для стратегического резерва
Политолог Ищенко: ВСУ вновь пытаются вторгнуться на территорию РФ, но у них это не получается
Врач Сахаров для защиты от гриппа посоветовал вакцинироваться и чаще мыть руки
"Метриум": средняя цена московских новостроек поднялась почти до 506 тысяч рублей за кв. м.
В Сочи прогнозируют сильную жару 11 сентября
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Туристка раскрыла секреты экономии в Египте
TAJ: найдена самая близкая пара сверхмассивных черных дыр из известных науке
Ошибки, которые допускают люди при создании акцентных стен

Тренер ФК "Суббьяно" выбежал на поле и остановил контратаку "Понтассьеве"

Итальянский тренер Бенедетти во время матча своей команды выбежал на поле
0:41
Спорт

Тренер "Суббьяно" Андреа Бенедетти выбежал на поле и остановил контратаку "Понтассьеве". Это произошло в шестом дивизионе Италии.

Итальянский тренер Бенедетти во время матча своей команды выбежал на поле
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

В конце первого тайма у "Понтассьеве" был шанс для гола. Однако тренер "Суббьяно" им помешал. Он выскочил на игровое поле и установил там шлагбаум.

В итоге тренер получил красную карточку, зато спас команду – матч завершился ничьей со счетом 0:0, сообщает Матч ТВ.

Футбольные болельщики не оставили эту ситуацию без внимания. Фанаты требуют, чтобы тренера пожизненно отстранили от футбола. А клуб намекнул на его увольнение.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Паспорт на дороге: как новые правила усложняют жизнь автомобилистов
Паспорт на дороге: как новые правила усложняют жизнь автомобилистов
Последние материалы
Политолог Ищенко: ВСУ вновь пытаются вторгнуться на территорию РФ, но у них это не получается
Врач Сахаров для защиты от гриппа посоветовал вакцинироваться и чаще мыть руки
В США и ЕС возник дефицит морепродуктов из-за санкций против России
"Метриум": средняя цена московских новостроек поднялась почти до 506 тысяч рублей за кв. м.
В Сочи прогнозируют сильную жару 11 сентября
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Туристка раскрыла секреты экономии в Египте
TAJ: найдена самая близкая пара сверхмассивных черных дыр из известных науке
Ошибки, которые допускают люди при создании акцентных стен
Frontiers: из-за светового загрязнения риск развития болезни Альцгеймера возрастает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.