Министр спорта Украины хочет лишить россиян участия в зимних Играх

Матвей Бедный заявил, что работа по недопуску россиян к зимним Играм уже началась

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Милане пройдет Зимняя Олимпиада 2026 года с 6 по 22 февраля. Мероприятие окажется в центре внимания всего спортивного мира. Однако участие россиян в соревнованиях остается под вопросом. Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что работа по недопуску спортсменов из России на зимние Игры уже идёт.

"На этой неделе проводим большое совещание с привлечением рабочей группы, медиа, расследователей. Мы видим, что представители РФ активно пытаются улучшить ситуацию для себя", — сказал Бедный.

Он добавил, как пишет РИА Новости Спорт, что уже существует план действий, чтобы не допустить к Олимпиаде россиян.

"Всё анонсировать не буду. Мы понимаем, что времени для отдыха нет, нет времени наслаждаться парижской победой над ними", — заключил министр спорта Украины.

Уточнения

Матвей Викторович Бедный (укр. Матвій Вікторович Бідний; род. 28 ноября 1979, Киев) — украинский спортивный функционер, культурист, политик. Трижды чемпион Украины по бодибилдингу. Министр молодёжи и спорта Украины с 5 сентября 2024 года ( врио 9 ноября 2023 — 5 сентября 2024).



Зи́мние Олимпи́йские и́гры (др. названия: «Бе́лая олимпиа́да», «зи́мняя Олимпиа́да») — это крупнейшие международные соревнования по зимним видам спорта, проводящиеся один раз в 4 года под эгидой Международного Олимпийского комитета. Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года как дополнение к летним Играм. Некоторые зимние виды спорта были включены в летние Олимпийские игры ещё раньше, в 1908 и 1920 годах. С 1924 по 1992 год зимние Олимпийские игры проводились в те же годы, что и летние. С 1994 года зимние Олимпийские игры стали проводиться после летних со сдвигом в 2 года.

