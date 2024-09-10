Лучшим тренером РПЛ признан Семак

Сергея Семака считают лучшим тренером РПЛ

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Наставника "Зенита" Сергея Семака признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги, не смотря на то, что Деян Станкович победил в голосовании футбольных фанатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, CC BY-SA 3.0

За Станковича свои голоса отдали Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

Наставник московского "Спартака" победил в голосовании болельщиков, набрав 47,59 процента голосов, пишет РИА Новости Спорт.

Лучшим в июле-августе все же остается Сергей Семак.

Уточнения

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. Одиннадцатикратный чемпион России: пять раз как игрок и шесть раз — как тренер. Единственный футболист, ставший чемпионом в составе трёх команд (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта (2005).



Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».





Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа.

В 2003 году координирующей организацией (РФПЛ) был проведён розыгрыш Кубка Премьер-лиги.

