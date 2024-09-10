Теннисисты из РФ на US Open заработали свыше $4,1 млн

Российским теннисистам удалось заработать более 4 млн долларов

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Российские теннисисты на US Open заработали свыше $4,1 миллиона.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY-SA 4.0

В одиночном разряде им удалось получить $3,425 миллиона, а в парном — $746 тысяч, сообщает РБК Спорт.

Больше всех по итогам турнира заработал Даниил Медведев, дошедший до четвертьфинала. Ему заплатили $530 тысяч. На втором месте — Андрей Рублев — $325 тысяч.

Из представительниц прекрасного пола лидируют Людмила Самсонова и Диана Шнайдер. Обе теннисистки вышли в четвертый круг в одиночном разряде и сыграли в первом круге парного разряда. Они заработали по $350 тысяч.

Уточнения

Андре́й Рублёв (около 1360 — 17 октября 1428 или 29 января 1430, Москва) — русский иконописец московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных.



Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Один из трёх российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.



Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка. Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Ролан Гаррос-2024).



