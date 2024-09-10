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"Авангард" на своём льду уверенно обыграл "Ак Барс", уступая по ходу встречи

"Ак Барс" завершил первый выезд в сезоне поражением от "Авангарда" в Омске
2:50
Спорт

В понедельник, 9 сентября, в КХЛ "Ак Барс" в Омске встретился с местным "Авангардом" и уступил 1:4. Притом забили первыми здесь именно казанцы, уже на 19-й секунде встречи. С передач Яшкина и Барабанова отличился Николас Петан.

"Ак Барс" завершил первый выезд в сезоне поражением от "Авангарда" в Омске
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

Правда, омичи здесь относительно быстро отыгрались. На 5-й минуте у них Александр Филатьев оформил гол с передач Касселса и Рейнгардта.

До перерыва "ястребы" выстояли в меньшинстве, счёт 1:1 же таким и остался.

Во втором периоде больше инициативы было у "Авангарда", его игроки даже забили гол, но арбитры его не засчитали после просмотра повтора — была зафиксирована игра высоко поднятой клюшкой у Алексея Макеева. В итоге и здесь по итогам периода осталось 1:1.

В заключительном же периоде "Авангард" после 54-й минуты прямо-таки "раскочегарился" и забил в ворота гостей три гола. Сначала дубль оформил Филатьев. Затем уже был гол в пустые ворота — на контратаке казанцев, игравших вшестером, подловил защитник Семён Чистяков — 3:1. А точку поставил на 60-й минуте скоростным прорывом Игорь Мартынов — 4:1.

"Очень хорошая игра. Мне кажется, настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. Хочется сделать комплимент Анвару Гатиятулину, его команде — "Ак Барс" смотрелся очень здорово. Так что я очень рад, что в итоге мы сидим здесь с победой.

Что касается нашего быстрого пропущенного гола — Павел Хомченко, слава богу, не молодой вратарь, у которого за плечами нет опыта, в том числе и опыта быстро пропущенных шайб. Когда идёшь по карьере, то случается всякое, нужно уметь забывать, нужно понимать, что важен только следующий бросок", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин.

"Хорошая игра двух сильных команд. Считаю, мы сильно провели все 60 минут времени матча. Так что и заслуженно победили, на мой взгляд", — в свою очередь, отметил форвард омичей Иван Николишин.

В других матчах этого дня результаты были такими:

"Спартак" — "Динамо" (Мн) 5:2,

"Локомотив" — СКА 2:0,

"Витязь" — "Сочи" 5:4,

"Торпедо" — "Автомобилист" 3:1,

"Барыс" — "Амур" 1:5.

Ранее Pravda. ru писала, что футбольный экс-форвард и ныне президент омского ФК "Иртыш" Дмитрий Сычёв сравнил уровень нынешней РПЛ и того, что было во времена его игровой карьеры.

Уточнения

«Ак Барс» (тат Ак Барс) — российский хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Базируется в городе Казань. Основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК имени Урицкого». В 1990—1995 годах назывался «Итиль». С 1995 года носит название «Ак Барс». Пятикратный чемпион России. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии. Организатор регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента, и плей-офф, в котором 16 команд соревнуются за Кубок Гагарина. По итогам плей-офф определяется победитель, который получает титул чемпиона КХЛ и становится обладателем главного трофея лиги — Кубка Гагарина.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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