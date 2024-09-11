Мощный пресс обеспечен: как прокачать мышцы живота в домашних условия

Если вы хотите укрепить мышцы пресса и получить сильный и рельефный живот, одно из лучших упражнений, которое стоит включить в свою тренировку, — это планка.
Это простое на первый взгляд упражнение задействует не только мышцы живота, но и другие важные группы мышц, что делает его крайне эффективным для общего укрепления корпуса.
Опирайтесь на предплечья и носки, выпрямив тело в одну линию от головы до пят. Втяните живот, напрягите ягодицы и бедра. Не задерживайте дыхание, контролируйте его. Начинайте с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время до 1-2 минут.
Пресс — сокращенное название мышц живота.
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