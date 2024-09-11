Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во время Олимпиады в Париже были предотвращены три теракта
Домашнее масло для кутикулы: простой рецепт для мягкой и ухоженной кожи вокруг ногтей
Малина: почему нужно обязательно обрезать её осенью и как это сделать правильно
Белый плинтус: как правильно использовать и сочетать
В России изменят правила проверки законности сделок с жильём
Израильский боец назвал Усмана Нурмагомедова "мусором"
Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка
Как скрыть расширенные поры: пошаговое руководство для идеального макияжа
Учёные подтвердили связь метаболических нарушений с СВДС у детей

Мощный пресс обеспечен: как прокачать мышцы живота в домашних условия

Планка — лучшее упражнение для мышц пресса
0:44
Спорт

Если вы хотите укрепить мышцы пресса и получить сильный и рельефный живот, одно из лучших упражнений, которое стоит включить в свою тренировку, — это планка.

Планка — лучшее упражнение для мышц пресса
Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Это простое на первый взгляд упражнение задействует не только мышцы живота, но и другие важные группы мышц, что делает его крайне эффективным для общего укрепления корпуса.

Как правильно выполнять планку

Опирайтесь на предплечья и носки, выпрямив тело в одну линию от головы до пят. Втяните живот, напрягите ягодицы и бедра. Не задерживайте дыхание, контролируйте его. Начинайте с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время до 1-2 минут.

Уточнения

Пресс  — сокращенное название мышц живота.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Узнайте, какие ингредиенты в косметике могут провоцировать появление пигментных пятен. Спирт, ароматизаторы, кислоты и сульфаты могут раздражать кожу и способствовать гиперпигментации.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Последние материалы
Белый плинтус: как правильно использовать и сочетать
В России изменят правила проверки законности сделок с жильём
Планка — лучшее упражнение для мышц пресса
Израильский боец назвал Усмана Нурмагомедова "мусором"
Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка
Как скрыть расширенные поры: пошаговое руководство для идеального макияжа
Учёные подтвердили связь метаболических нарушений с СВДС у детей
Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.