Петр Ян высказался о победе Усмана Нурмагомедова

Петр Ян не считает Усмана Нурмагомедова каким-то особенным

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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян не увидел ничего особенного в бойце Усмане Нурмагомедове. Последний является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

"Это сильный молодой парень, который идет, побеждает. Но взять что-то особенное… я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что. Хоть троих мне в один вечер по очереди дали бы, я готов был с ними драться", — цитирует Яна РБК Спорт.

Ранее Хабиб заявил, что его брат Усман является одним из сильнейших бойцов на мировой арене.

Уточнения

Пётр Евгеньевич Ян (род. 11 февраля 1993, Дудинка, Красноярский край) — российский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион ACB в легчайшем весе. Бывший чемпион UFC и временный чемпион UFC в легчайшем весе. Занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.



Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.





Усма́н Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (авар. Гӏусман НурмухӀамадов; 17 апреля 1998, Кизилюрт) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат непобежденного чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова.

