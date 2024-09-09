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Тренеры Тутберидзе погасят полностью долг Парсеговой перед "Ангелами Плющенко"

Тренерский штаб Тутберидзе полностью выплатят долг 12-летней фигуристки
0:52
Спорт

Группа российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выплатит долг 12-летней спортсменки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко в полном размере.

Тренерский штаб Тутберидзе полностью выплатят долг 12-летней фигуристки
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM

Это произойдет независимо от выручки, которую собрали на открытой тренировке с участием известных спортсменов, пишет РБК Спорт.

"Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью. Мы благодарим Федерацию фигурного катания страны за согласие на проведение открытой тренировки", — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.

Мероприятие состоялось 9 сентября в Ясенево. В тренировке поучаствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие. Билеты на мероприятие продавали за 10 тысяч рублей.

Уточнения

 
Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» — школа фигурного катания в Москве, созданная фигуристом Евгением Плющенко 5 апреля 2017 года, и детская школа фигурного катания в Санкт-Петербурге, созданная в сентябре 2018 года на базе спортивного комплекса «Хоккейный город» совместно с хоккейным клубом СКА.
Генеральный директор: Евгений Плющенко. Академия в Санкт-Петербурге включена в реестр Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Выручка академии за 2019 год составляла 8,61 млн рублей, убыток составлял 4,64 млн рублей.

Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.
Мастер спорта СССР, тренер высшей категории, заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2021).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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