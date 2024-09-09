Хабиб едва не задушил брата во время поединка Bellator

Нурмагомедов чуть не задушил своего брата во время боя Bellator

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Экс-чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов едва на эмоциях не задушил своего брала во время чемпионского боя Bellator.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Он переживал за своего двоюродного брата Усмана, который защитил чемпионский титул Bellator в лёгком весе в первом бою после отстранения. Ранее его дисквалифицировали за допинг, пишет РБК Спорт.

Двоюродный брат Хабиба уже в третий раз защитил титул. Он одержал победу в поединке с Александром Шаблия. Усман был в выигрышной позиции на протяжении пяти раундов, однако закончить бой удушающим приемом ему не удалось. Судьи Нурмагомедову единогласно отдали победу: 50-45, 49-46, 49-46.

Команда Хабиба в лёгком весе доминирует в двух ведущих промоушенах — UFC и Bellator.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.





Усма́н Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (авар. Гӏусман НурмухӀамадов; 17 апреля 1998, Кизилюрт) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Родной брат непобежденного чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова.

