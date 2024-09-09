Аншлаг в Ярославле. Хоккейный "Локомотив" набирает ход прямо со старта

В третьем туре чемпионата КХЛ ярославский "Локомотив" открыл "домашний" сезон.
Железнодорожники принимали очень серьезных соперников — гостей из Санкт-Петербурга. Команда СКА традиционно представляет очень грозную силу для соперников. И тем не менее, болельщики, до отказа забившие местную арену, надеялись на победу. Тем более, что "Локомотив" сезон начал очень удачно, одержав две гостевые победы.
И надо сказать, что хозяева площадки два периода смотрелись лучше гостей с Невы. Правда, им не удавалось доводить атаки до логического завершения. По всей видимости, сказывалось нервное напряжение и огромное желание победить при своих болельщиках.
И только в третьей двадцатиминутке хозяева открыли счёт: в большинстве канадец Байрон Фрэз очень удачно подставил клюшку — и на табло зажглась единичка. Пропущенная шайба обязывала СКА идти вперёд.
И надо сказать, что для того, чтобы сровнять счёт, у них была прекрасная возможность: полторы минуты они играли впятером против троих ярославцев. Однако хозяева выстояли, а почти сразу после этого реализовали ещё одно большинство — Максим Берёзкин установил окончательный счёт 2:0.
Три победы из трёх матчей — замечательный старт "Локомотива".
Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.