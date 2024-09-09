Аншлаг в Ярославле. Хоккейный "Локомотив" набирает ход прямо со старта

КХЛ. "Локомотив" одерживает третью победу подряд

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

В третьем туре чемпионата КХЛ ярославский "Локомотив" открыл "домашний" сезон.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Железнодорожники принимали очень серьезных соперников — гостей из Санкт-Петербурга. Команда СКА традиционно представляет очень грозную силу для соперников. И тем не менее, болельщики, до отказа забившие местную арену, надеялись на победу. Тем более, что "Локомотив" сезон начал очень удачно, одержав две гостевые победы.

И надо сказать, что хозяева площадки два периода смотрелись лучше гостей с Невы. Правда, им не удавалось доводить атаки до логического завершения. По всей видимости, сказывалось нервное напряжение и огромное желание победить при своих болельщиках.

И только в третьей двадцатиминутке хозяева открыли счёт: в большинстве канадец Байрон Фрэз очень удачно подставил клюшку — и на табло зажглась единичка. Пропущенная шайба обязывала СКА идти вперёд.

И надо сказать, что для того, чтобы сровнять счёт, у них была прекрасная возможность: полторы минуты они играли впятером против троих ярославцев. Однако хозяева выстояли, а почти сразу после этого реализовали ещё одно большинство — Максим Берёзкин установил окончательный счёт 2:0.

Три победы из трёх матчей — замечательный старт "Локомотива".

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.



Локомотив Ярославль - СКА Санкт-Петербург