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4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота

Упражнения для устранения висящего живота
1:13
Спорт

Ходьба

Неважно, новичок вы или спортсмен олимпийского уровня: ходите каждый день. Ходьба — это, без сомнения, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего общего здоровья и физической формы. Она отлично подходит для вашего физического и психического здоровья, и особенно удивительна для поддержания формы живота.

Упражнения для устранения висящего живота
Фото: focusfitness.net by Anonymous, PDM

Скакалка

Прыжки со скакалкой — это упражнение с низкой нагрузкой, которое может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и физическую форму. Начните с нескольких минут скакалки каждый день — по мере совершенствования делайте более длительные упражнения или более сложные вариации.

Приседания

Приседания — идеальное упражнение для нижней части тела, которое помогает жечь калории, чтобы растопить нежелательную дряблость живота. Приседания с собственным весом хороши тем, что они достаточно низкоинтенсивны.

Тазобедренные мосты

Лягте на землю, согнув колени и поставив ступни на пол. Сожмите ягодицы, чтобы поднять бедра вверх. Повторяйте 15 раз. Не задействуйте поясницу, когда выполняете упражнение.

 

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается[кем?] одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.
 

Скакáлка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. Прыжки осуществляются таким образом, чтобы скакалка проходила под ногами и над головой. Может использоваться одним или несколькими участниками. В соревнованиях по фристайлу прыгуны используют различные базовые и продвинутые техники в течение одной минуты, которая оценивается главным судьёй, судьями по контенту и судьями по производительности.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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