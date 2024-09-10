Сычёв высказался о нынешнем уровне Российской Премьер-лиги

Сычёв сравнил текущий уровень РПЛ и того, что было в ней раньше: "Не хочется быть душнилой"

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычёв выразил своё мнение об уровне Российской Премьер-лиги, отметив, что этот чемпионат способен конкурировать с европейскими лигами. Он также призвал не зацикливаться на прошлом и не утверждать, что "раньше было лучше".

Фото: soccer.ru by Alexandr Mysiakin, CC BY-SA 1.0

По словам Сычёва, российский чемпионат силён и точно сможет соперничать с европейскими первенствами. В нём участвуют высококлассные игроки, а также сильные легионеры. Таким образом, уровень РПЛ оценивается как достаточно высокий.

Однако, как отмечает Сычёв, возможно, сейчас не хватает игроков высокого уровня, которые были раньше. Его ровесники, по словам Сычёва, могут быть немного предвзятыми, так как сами играли в то время.

"Сейчас не хватает игроков высокого уровня, которые были раньше? Может быть. Мы предвзяты, потому что играли в том поколении. Не хочется быть, как говорит молодёжь, душнилой и говорить: "Вот в наше время… У нас поярче было", — сказал Сычёв, которого цитирует Sport24.

Уточнения

(род data-wikidata-claim-id="Q299383$B86CED52-D664-4C5A-88C5-CA1560703A06" data-wikidata-property-id="P569">26 октября 1983, Омск, СССР) — российский футболист, нападающий.

В 2002—2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Чемпион России 2004 года, в том же году признан футболистом года в России как по опросу игроков, так и по опросу журналистов. Заслуженный мастер спорта России (2008). По опросу ВЦИОМ дважды становился самым популярным футболистом России (2005, 2006).

Выступал на позиции нападающего, однако некоторые тренеры использовали его также на позиции полузащитника.



Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа.

В 2003 году координирующей организацией (РФПЛ) был проведён розыгрыш Кубка Премьер-лиги.

