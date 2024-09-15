Три шага к мотивации к тренировкам, по мнению экспертов

Как замотивировать себя на занятия спортом?

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Найти и сохранить мотивацию к тренировкам можно с помощью всего трех простых шагов.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Во-первых, найдите свое главное "зачем". Быстро подумайте о том, какой образ жизни вы хотите вести через 10, 20, 30 или более лет. Теперь спросите себя: "Как практика здоровья и благополучия, которой я пользовался раньше, может помочь мне достичь этой жизни?"

Во-вторых, поставьте себе долгосрочную цель. Теперь, когда она у вас есть, пора придумать краткосрочную цель. В зависимости от ваших конкретных интересов в фитнесе эта цель может включать в себя все, что угодно: от увеличения силы и потери веса до количества соревнований, в которых вы примете участие.

В-третьих, найдите вид тренировок, который вам нравится.

"Требуется огромное количество чистой воли и умственной энергии, чтобы заставить себя делать то, что вы ненавидите", — говорит фитнес-эксперт Гэм, слова которой приводит Shape.com.

Она добавила, что сила воли и дисциплина не нужны, чтобы делать то, что вам действительно нравится.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.







Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



