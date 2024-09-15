Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудники Boeing готовятся к забастовке из-за разногласий по зарплатам
Как на Россию повлияло введение продовольственного эмбарго
Основные правила обеспечения пожарной безопасности в доме
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Появление прыщей после применения ретинола: стоит ли беспокоиться?
Омоложение роз по-домашнему: как использовать соду для продления жизни кустов
Как сделать лобовое стекло гидрофобным при помощи доступных средств
Как кормление помогает собаке избавиться от страха перед человеком
Фаршированные помидоры с зеленью: простой и вкусный рецепт

Три шага к мотивации к тренировкам, по мнению экспертов

Как замотивировать себя на занятия спортом?
1:11
Спорт

Найти и сохранить мотивацию к тренировкам можно с помощью всего трех простых шагов.

Как замотивировать себя на занятия спортом?
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Во-первых, найдите свое главное "зачем". Быстро подумайте о том, какой образ жизни вы хотите вести через 10, 20, 30 или более лет. Теперь спросите себя: "Как практика здоровья и благополучия, которой я пользовался раньше, может помочь мне достичь этой жизни?"

Во-вторых, поставьте себе долгосрочную цель. Теперь, когда она у вас есть, пора придумать краткосрочную цель. В зависимости от ваших конкретных интересов в фитнесе эта цель может включать в себя все, что угодно: от увеличения силы и потери веса до количества соревнований, в которых вы примете участие.

В-третьих, найдите вид тренировок, который вам нравится.

"Требуется огромное количество чистой воли и умственной энергии, чтобы заставить себя делать то, что вы ненавидите", — говорит фитнес-эксперт Гэм, слова которой приводит Shape.com.

Она добавила, что сила воли и дисциплина не нужны, чтобы делать то, что вам действительно нравится.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
 

 
 Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Последние материалы
Основные правила обеспечения пожарной безопасности в доме
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Появление прыщей после применения ретинола: стоит ли беспокоиться?
Омоложение роз по-домашнему: как использовать соду для продления жизни кустов
Как замотивировать себя на занятия спортом?
Как сделать лобовое стекло гидрофобным при помощи доступных средств
Как кормление помогает собаке избавиться от страха перед человеком
Фаршированные помидоры с зеленью: простой и вкусный рецепт
Чтобы построить инновационную экономику, политики в Пекине изучают опыт южнокорейских коллег
Китайцы едут на масштабный праздник осени, несмотря на оповещения про тайфун "Бебинка"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.