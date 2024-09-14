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Упражнения для мощного и точного размаха в гольфе

Эти упражнения пригодятся тем, кто начал заниматься гольфом
1:42
Спорт

Гольф может показаться видом спорта, в котором главное — изящество и точность, но по своей сути это — силовая игра. От удара мячом с площадки до поддержания контроля над замахом в гольфе.

Эти упражнения пригодятся тем, кто начал заниматься гольфом
Фото: www.flickr.com by shgmom56, CC BY-SA 2.0

Включение специфических для гольфа упражнений в вашу программу может увеличить дальность ударов, улучшить последовательность замаха и снизить риск получения травмы.

Правильная тренировка в тренажерном зале может помочь обуздать силу вашего тела и направить ее на более эффективную игру в гольф. Надежная программа силовых тренировок в гольфе фокусируется на упражнениях для всего тела, вращательных движениях и развитии силы и точности. От сложных подъемов, которые укрепляют ваши ноги, корпус и верхнюю часть тела, до динамических движений, которые улучшают вашу вращательную силу.

Так, приседания со штангой, вращательные броски и RDL на одной ноге, помогут нарастить мышечную массу, устойчивость и координацию, необходимые для более дальнего и точного замаха мяча.

Гольф требует скоординированной силы ног, корпуса, плеч и рук, поэтому наращивание силы во всех этих областях имеет важное значение. Слишком большая опора на изолированные упражнения не отразится на вашем замахе или завершении.

Вместо этого сосредоточьтесь на сложных движениях, таких как приседания, становая тяга и тяги, которые активируют несколько групп мышц и суставов одновременно, имитируя сложные требования замаха в гольфе, сообщает muscleandfitness.com.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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