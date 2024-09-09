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Валиева рассказала, как спортсменкам приходится поддерживать вес: серьёзные срывы

Валиева отметила, что жёсткие ограничения в питании приводят к серьёзным срывам
1:33
Спорт

Камила Валиева, известная фигуристка, поделилась своим опытом поддержания веса и питания во время спортивной карьеры. Она отметила, что в профессиональном спорте поддержание веса часто связано с определёнными ограничениями в питании, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Валиева отметила, что жёсткие ограничения в питании приводят к серьёзным срывам
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Валиева рассказала, что в детстве, несмотря на попытки придерживаться здорового питания, спортсменок регулярно взвешивали и контролировали их вес. Это создавало дополнительное давление и заставляло выбирать между здоровой пищей и количеством калорий.

С возрастом и началом переходного периода, когда привычки питания формируются, спортсменки начинают замечать изменения в своём теле. Они перестают активно двигаться и могут немного располнеть.

Сейчас Валиева старается придерживаться здорового питания без ограничений, чтобы избежать срывов. Она рекомендует употреблять сбалансированную пищу, включая овощи, белки и углеводы, и есть тогда, когда хочется, но в умеренных количествах.

"Сейчас уже просто здоровое питание без каких-либо ограничений. Ограничения приводят к срывам. Серьёзным срывам. Любые ограничения… И если захотел эту шоколадку, съешь эту шоколадку. Просто сегодня не захотел, завтра не захотел, послезавтра, ещё недельку — и потом сидишь ночью под одеялом, и у тебя огромный пакет шоколадок из доставки", — сказала Валиева в подкасте "Go учиться".

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021.
Мастер спорта России (2021). Заслуженный мастер спорта России (2022). Кавалер ордена Дружбы (2022).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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