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Когда можно заниматься после болезни: нюансы восстановления

Как снова начать заниматься спортом после болезни
1:07
Спорт

Ваш план тренировок после болезни

Как определить, можно ли заниматься уже спортом после болезни. Прежде всего, убедитесь, что у вас не было температуры в течение как минимум 48 часов. Если у вас высокая температура, вам не следует заниматься спортом. Энергия, необходимая вашей иммунной системе для борьбы с бактериальными инфекциями, будет подорвана, если вы будете заниматься спортом.

Как снова начать заниматься спортом после болезни
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Если вы действительно считаете, что с вами все в порядке, важно вернуться к своей обычной рутине, а не пытаться продолжить с того места, на котором вы остановились. 

Как поддерживать мышцы

Что касается того, с чего начать, то сначала сделайте легкие кардиотренировки, а затем силовые тренировки. 

Не думайте, что сможете сразу вернуться к 100-процентной нагрузке. Делайте примерно 70 процентов того, что вы делали. Снижение веса и кардионагрузок на 30 процентов в течение нескольких дней компенсирует потерю физической формы за время болезни. Поэтому восстанавливайте силы медленно.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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