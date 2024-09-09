Когда можно заниматься после болезни: нюансы восстановления

Как определить, можно ли заниматься уже спортом после болезни. Прежде всего, убедитесь, что у вас не было температуры в течение как минимум 48 часов. Если у вас высокая температура, вам не следует заниматься спортом. Энергия, необходимая вашей иммунной системе для борьбы с бактериальными инфекциями, будет подорвана, если вы будете заниматься спортом.
Если вы действительно считаете, что с вами все в порядке, важно вернуться к своей обычной рутине, а не пытаться продолжить с того места, на котором вы остановились.
Что касается того, с чего начать, то сначала сделайте легкие кардиотренировки, а затем силовые тренировки.
Не думайте, что сможете сразу вернуться к 100-процентной нагрузке. Делайте примерно 70 процентов того, что вы делали. Снижение веса и кардионагрузок на 30 процентов в течение нескольких дней компенсирует потерю физической формы за время болезни. Поэтому восстанавливайте силы медленно.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.