Костя Цзю: "Мы с организаторами из Северо-западного силового альянса теперь в одном углу ринга!"

Сергей Козлов: "Обещаю в Санкт-Петербурге новый спортивный мегафест!"

2:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Санкт-Петербурге завершился грандиозный спортивный праздник силовых видов спорта, организованный Северо-западным силовым альянсом — NWPA.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Как мы и прогнозировали, венец всему действу стал турнир по MMA "Шторм на Неве. Финал", куда Александр Шлеменко, (он же, собственно, "Шторм"), привёз свою команду из Омска. На вечере присутствовало немало звёздных гостей, члены городской федерации бокса, сотрудники межправительственной комиссии СНГ от стран Содружества, легендарные бойцы, что называется, всех времён и народов: Константин Цзю, Денис Лебедев, вышеназванный Александр Шлеменко, Орзубек Назаров, Джефф Монсон и многие-многие другие.

"Приятно видеть, как уровень спортсменов Санкт-Петербурга растёт. Спасибо организаторам этого мероприятия за приглашение. У нас, у боксёров, есть замечательная фраза: "В одном углу". Так вот, я уверен, что мы теперь с организаторами этих соревнований в одном углу ринга, то есть вместе", — сказал легендарный советский и российский боксёр Константин Цзю.

Хочется отметить, что это было не какое-то местечковое мероприятие городского бойцовского клуба — поединки были действительно зрелищными, и участвовали в них очень достойные бойцы.

Ну а гость из Сибири, Александр Шлеменко в свою очередь отметил, что он доволен исходом матча, правда, посетовал, что его команда проиграла один бой, и на вопрос корреспондента медиахолдинга Pravda.Ru "Увидит ли ещё Санкт-Петербург легенду Bellator вместе со своей командой?", ответил:

"Несомненно! У нас отличные отношения с Северо-западным силовым альянсом, с его главой Сергеем Козловым. Поэтому мы обязательно ждём новых противостояний, тем более, что они так интересны зрителю!".

Подвёл итог фестиваля и президент NWPA. Он отметил, что праздник в новом для NWPA формате в целом удался и прошёл успешно.

"Правда, с точки зрения организации мы допустили ошибку разместив активности в двух локациях: на улице и в здании — и в некоторых случаях люди не знали о всех соревнованиях. Также не получилось должным образом осветить наше мероприятие, а отсюда недостаток посетителей и болельщиков. Но я доволен, что пришедшие получили яркие эмоции и всё прошло так, что у многих осталось желание обсуждать и комментировать фестиваль. На многих площадках мы возобновили баттлы и это было круто. Также доволен я и турниром ММА. А в целом, день был насыщен на события и яркие моменты, но носило это часто локальный характер, и как только мы сложим из этого систему, получится настоящий спортивный мегафестиваль", — анализирует глава Северо-западного силового альянса.

Уточнения

Алекса́ндр Па́влович Шлеме́нко (род. 20 мая 1984, Омск) — российский боец смешанного стиля (ММА), представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времён её становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных её бойцов. Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.



«Шторм на Неве. Финал». Открытие