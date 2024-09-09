Формируем сильные предплечья: простое упражнение с гантелями

Лучшее упражнение для предплечья

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Сгибание запястий с гантелями является одним из наиболее эффективных упражнений для тренировки предплечий. Это упражнение не только укрепляет мышцы предплечий, но и способствует улучшению силы рук.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Техника выполнения

Сядьте на скамью, поставив ноги на ширине плеч. Возьмите гантели в обе руки, ладони должны быть обращены вверх. Опустите руки, держите запястья прямыми.

Медленно сгибайте запястья, поднимая гантели вверх. Постепенно опустите гантели обратно в исходное положение. Выполняйте движение плавно. Рекомендуется выполнять 3-4 подхода по 12-15 повторений.

Советы

Для достижения лучших результатов выполняйте упражнение с умеренным весом, чтобы контролировать движение и избегать травм. Не забывайте про разминку перед тренировкой, чтобы подготовить мышцы и суставы.

Уточнения

Предпле́чье — часть верхней конечности человека или животного, ограниченная сверху локтевым суставом, а снизу — запястьем. В состав предплечья входят мышцы передней группы (4 слоя) и задней группы (2 слоя).



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

