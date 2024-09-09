Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Иран рассматривает перенос столицы на побережье Персидского залива
В МГМУ им. Сеченова разработали наночастицы для лечения рака
CEE: Луна была способна захватить ионы земной атмосферы 4,36 млрд лет назад
Автоинструктор призвал не нажимать сразу две педали на машине с АКПП
Россиянка объяснила, как найти бесплатное жильё в итальянских горах
Успехи армии России заставляют Запад завести старую пластинку о переговорах.
Как справиться с провальной стрижкой: советы профессионалов
Учёный Панов: из-за ремешков от смарт-часов может возникнуть аллергия
Юрист рассказала о деле о вывеске, которое дошло до Верховного суда

Лучшие упражнения для укрепления рук и улучшения хвата

Тренер назвал три упражнения для того, чтобы сделать хвать сильнее
1:45
Спорт

Сила хвата  важна для многих аспектов повседневной жизни, от письма до поднятия тяжестей. Тренер назвал упражнения для его улучшения.

Тренер назвал три упражнения для того, чтобы сделать хвать сильнее
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Сжатие рук

Возьмите мяч в руки. Вы также можете использовать специальный усилитель хвата. Медленно сожмите его как можно сильнее. Удерживайте руку на месте в течение 3-5 секунд. Медленно расслабьте руку. Повторите 15 раз, затем переключитесь на другую руку.

Растяжка с резинкой

Это профессиональное упражнение для укрепления рук идеально подходит для улучшения силы пальцев и мелкой моторики. Техника выполнения: оберните две резинки вокруг пальцев каждой руки. Медленно разведите руки и расставьте пальцы как можно шире. Сделайте паузу, затем медленно снова сомкните их. Повторяйте столько раз, сколько сможете, пока руки не устанут. Отдохните 60 секунд, затем повторите в общей сложности 2-3 подхода.

Сгибание запястья с гантелями

Это одно из самых распространенных упражнений для увеличения силы хвата и функции руки. Кроме того, оно помогает увеличить размер запястья. Техника выполнения: возьмите две легкие гантели и положите предплечья на бедра ладонями вверх, руки свисают с края колен. Расслабьте руки так, чтобы гантели лежали в пальцах. Сожмите руки, затем согните запястья, чтобы поднять ладони как можно ближе к предплечьям. Сделайте паузу, затем медленно опустите их обратно к пальцам. Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений, пишет портал LIVESTRONG. COM.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Дрон "Прыгун-1". Новое мощное поколение беспилотников от российских инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
CEE: Луна была способна захватить ионы земной атмосферы 4,36 млрд лет назад
Автоинструктор призвал не нажимать сразу две педали на машине с АКПП
Скидки на нефть из России на индийском рынке вернулись к норме
Россиянка объяснила, как найти бесплатное жильё в итальянских горах
Успехи армии России заставляют Запад завести старую пластинку о переговорах.
Как справиться с провальной стрижкой: советы профессионалов
Тренер назвал три упражнения для того, чтобы сделать хвать сильнее
Учёный Панов: из-за ремешков от смарт-часов может возникнуть аллергия
Юрист рассказала о деле о вывеске, которое дошло до Верховного суда
Собаки могут помнить названия игрушек на протяжении двух лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.