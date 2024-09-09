Лучшие упражнения для укрепления рук и улучшения хвата

Тренер назвал три упражнения для того, чтобы сделать хвать сильнее

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сила хвата важна для многих аспектов повседневной жизни, от письма до поднятия тяжестей. Тренер назвал упражнения для его улучшения.

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Сжатие рук

Возьмите мяч в руки. Вы также можете использовать специальный усилитель хвата. Медленно сожмите его как можно сильнее. Удерживайте руку на месте в течение 3-5 секунд. Медленно расслабьте руку. Повторите 15 раз, затем переключитесь на другую руку.

Растяжка с резинкой

Это профессиональное упражнение для укрепления рук идеально подходит для улучшения силы пальцев и мелкой моторики. Техника выполнения: оберните две резинки вокруг пальцев каждой руки. Медленно разведите руки и расставьте пальцы как можно шире. Сделайте паузу, затем медленно снова сомкните их. Повторяйте столько раз, сколько сможете, пока руки не устанут. Отдохните 60 секунд, затем повторите в общей сложности 2-3 подхода.

Сгибание запястья с гантелями

Это одно из самых распространенных упражнений для увеличения силы хвата и функции руки. Кроме того, оно помогает увеличить размер запястья. Техника выполнения: возьмите две легкие гантели и положите предплечья на бедра ладонями вверх, руки свисают с края колен. Расслабьте руки так, чтобы гантели лежали в пальцах. Сожмите руки, затем согните запястья, чтобы поднять ладони как можно ближе к предплечьям. Сделайте паузу, затем медленно опустите их обратно к пальцам. Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений, пишет портал LIVESTRONG. COM.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

