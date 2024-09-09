Почему большие пальцы ног играют важную роль в вашем здоровье и физической форме?

Пальцы ног многие обычно упускают из виду в схеме составления плана тренировок по фитнесу, однако они играют ключевую роль в устойчивости человека.
Они являются самыми нижними строительными блоками физического каркаса.
"Сустав большого пальца ноги, в частности, "совершенно недооценен", — рассказал SELF физиотерапевт из Иллинойса в виртуальной клинике Hinge Health Кристин Хелфрич.
Для безболезненного движения человеку нужен значительный диапазон движений в суставе большого пальца ноги. Последствия потери гибкости большого пальца ноги могут быть серьезнее, чем вы думаете.
"Существует своего рода эффект домино компенсации, стеснения и даже травмы" в ваших ногах, бедрах или даже спине", — говорит доктор Хелфрих.
Большой палец ноги значительно влияет на походку, обеспечивая эффективное распределение веса во время ходьбы и бега.
Так, жесткий или негибкий большой палец ноги может вызвать проблемы с движениями, требующими ловкости, такими как спринт или прыжки.
Спринт (от англ. sprint) — гонки на короткое расстояние.
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