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Почему большие пальцы ног играют важную роль в вашем здоровье и физической форме?

SELF: Большие пальцы ног имеют значение для вашей физической формы
1:09
Спорт

Пальцы ног многие обычно упускают из виду в схеме составления плана тренировок по фитнесу, однако они играют ключевую роль в устойчивости человека.

SELF: Большие пальцы ног имеют значение для вашей физической формы
Фото: IG Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Они являются самыми нижними строительными блоками физического каркаса.

"Сустав большого пальца ноги, в частности, "совершенно недооценен", — рассказал SELF физиотерапевт из Иллинойса в виртуальной клинике Hinge Health Кристин Хелфрич.

Для безболезненного движения человеку нужен значительный диапазон движений в суставе большого пальца ноги. Последствия потери гибкости большого пальца ноги могут быть серьезнее, чем вы думаете.

"Существует своего рода эффект домино компенсации, стеснения и даже травмы" в ваших ногах, бедрах или даже спине", — говорит доктор Хелфрих.

Большой палец ноги значительно влияет на походку, обеспечивая эффективное распределение веса во время ходьбы и бега.

Так, жесткий или негибкий большой палец ноги может вызвать проблемы с движениями, требующими ловкости, такими как спринт или прыжки.

Уточнения

Спринт (от англ. sprint) — гонки на короткое расстояние.

  • Спринт в лёгкой атлетике — бег на 100, 200 и 400 м,
  • Спринт в велосипедном спорте,
  • Спринт в биатлоне. Есть на 10 км и 7,5 км,
  • Спринт в плавании — 50 и 100 м,
  • Спринт в лыжных гонках,
  • Спринт — Укороченная гонка, как правило без пит-стопов, дозаправок (если предусмотрено в основной гонке) и в некоторых случаях без подиума.
  • Спринт в методологии разработки Scrum.
  • Спринт — ракета системы ПРО США (состояла на вооружении в 1975—1976 гг.).
  • Российская лотерея «Спринт»

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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