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Эксперт рассказал, как избежать ошибок со время тренировок по воркауту

Распространенные ошибки во время тренировок по воркауту
1:19
Спорт

Тренировки могут быстро стать сложными. Спортсменам важно помнить, какой вес они подняли на прошлой неделе, обращать внимание на свою форму, планировать, в каком порядке выполнять упражнения. Никто не идеален в спортзале, и это нормально. Эксперт назвал самые распространенные ошибки в тренировках воркаутеров в зале.

Распространенные ошибки во время тренировок по воркауту
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Во-первых, это неправильная разминка Эта ошибка включает в себя полное отсутствие разминки. Если вы не разминаетесь, то риск получения травмы увеличивается. Разминка необходима для подготовки вашего тела к поднятию тяжестей или кардиотренировкам.

Во-вторых, неправильное выполнение упражнения. Оно не только увеличивает вероятность травмы, но и снижает вероятность наращивания мышечной массы.

В-третьих, неправильный выбор упражнений Эта последняя ошибка в меньшей степени связана с травмой, она больше связана с достижением прогресса. Какие группы мышц вы тренируете, когда вы их тренируете и в каком порядке вы их тренируете, имеет значение.

Чтобы ваша программа силовых тренировок работала правильно, вам нужно знать, почему вы делаете те или иные упражнения, сообщает портал bodybuilding.com.

Уточнения

Ворка́ут (от англ. workout [ˈwəːkaʊt] — «тренировка») — уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре, фитнесу и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведской стенке, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя «воркаутерами», «турникменами».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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