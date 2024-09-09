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Продукты, которые стоит включить в рацион спортсменам

Эти продукты спортсменам необходимо добавить в рацион
1:33
Спорт

Нутрициолог Ирина Козлачкова составила список продуктов, которые необходимы спортсменам. Дело в том, что люди, которые занимаются физическими упражнениями, особенно нуждаются в витаминах. Эксперт назвала продукты, полезные для ежедневного рациона, чтобы результаты тренировок были еще успешнее.

Эти продукты спортсменам необходимо добавить в рацион
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Так, витамин В12 есть в продуктах животного происхождения: рыбе, молочных продуктах и птице.

Витамин Н или биотин содержится в мясе, яйцах, орехах и некоторых молочных продуктах.

Также спортсменам необходим витамин B3. Он есть в мясных продуктах, рыбе, птице и в цельнозерновых крупах и бобовых.

Витамин С способствует роста клеток и появления новых тканей. Он содержится в брокколи, ягодах и цитрусовых фруктах.

Также атлетам важно поддержать уровень витамина D в организме. Для этого стоит употреблять тунец, скумбрию и лосось, говяжью печень, яичный желток и сыр.

"Жирные сорта рыбы нужно есть спортсменам, поскольку они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамины D, Е, А, Н, цинк, марганец", — цитирует эксперта "СЭ".

Также организму человека, который работает физически, нужны витамины A и E. Они содержатся в маслах, орехах, печени, моркови, сладком картофеле, шпинате.

Уточнения

Витами́ны гру́ппы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме.
Некоторые вещества раньше относились к витаминам группы B, но они являются лишь витаминоподобными веществами либо синтезируются в организме человека.

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.
Биологически активен (способен участвовать в биохимических процессах) только один из изомеров — L-аскорбиновая кислота, называемая также витамином C (читается как витамин Ц, поскольку С в данном контексте латинская буква). Витамин С в природе содержится во многих фруктах и овощах.
Авитаминоз аскорбиновой кислоты приводит к цинге. Есть некоторые свидетельства того, что регулярное употребление добавок с аскорбиновой кислотой может незначительно сократить продолжительность простуды, но не предотвратить инфекцию. Доказательства влияния аскорбиновой кислоты на риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции отсутствуют.

Витамин К — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови. Химически является производным 2-метил-1,4-нафтохинона. Играет значительную роль в обмене веществ в мышцах и в соединительной ткани, а также в здоровой работе почек. Во всех этих случаях витамин участвует в усвоении кальция и в обеспечении взаимодействия кальция и витамина D. В других тканях, например, в лёгких и в сердце, тоже были обнаружены белковые структуры, которые могут быть синтезированы только с участием витамина К.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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