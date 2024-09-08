Сноубордиста из США отстранили из-за анаболиков в организме

Американский сноубордист Майкл Смит был отстранен из-за того, что у него в организме нашли шесть анаболиков.
17-летнему спортсмену провели две допинг-пробы. У Майкла Смита обнаружили следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона, рассказали на официальном сайте Антидопингового агентства США.
Его отстранили на три года. Срок начал истекать от 4 июня 2024 года. Анализы у Смита брали во внесоревновательный период в апреле и мае этого года.
Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики.
До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — это употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты. Применение допинга нарушает олимпийский принцип честной игры, поскольку ставит соперников в неравные условия, оказывает побочный эффект на организм. Для выявления его применяются специальные методы обнаружения.
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