Сноубордиста из США отстранили из-за анаболиков в организме

Американского сноубордиста Смита дисквалифицировали за анаболики

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Американский сноубордист Майкл Смит был отстранен из-за того, что у него в организме нашли шесть анаболиков.

17-летнему спортсмену провели две допинг-пробы. У Майкла Смита обнаружили следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона, рассказали на официальном сайте Антидопингового агентства США.

Его отстранили на три года. Срок начал истекать от 4 июня 2024 года. Анализы у Смита брали во внесоревновательный период в апреле и мае этого года.

Уточнения

Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики.



До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — это употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты. Применение допинга нарушает олимпийский принцип честной игры, поскольку ставит соперников в неравные условия, оказывает побочный эффект на организм. Для выявления его применяются специальные методы обнаружения.



