Футболист Волков получил серьезную травму

Защитник футбольного клуба "Зенит" Сергей Волков порвал "кресты" во время тренировки.
Это серьезная травма. Врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена у Волкова. В скором времени 21-летнего спортсмена прооперируют. Пока ничего неизвестно о сроках его полного восстановления, пишет РБК Спорт.
Напомним, что Сергей начал выступать за санкт-петербургский футбольный клуб этим летом. Ранее он играл за "Краснодар". Волков успел выйти на поле за "Зенит" только шесть раз.
Сергей Евгеньевич Волков (род. 9 сентября 2002, Чита) — российский футболист, правый защитник клуба «Зенит».
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.
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