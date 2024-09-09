Футболист Волков получил серьезную травму

Защитник футбольного клуба "Зенит" Сергей Волков порвал "кресты" во время тренировки.
Это серьезная травма. Врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена у Волкова. В скором времени 21-летнего спортсмена прооперируют. Пока ничего неизвестно о сроках его полного восстановления, пишет РБК Спорт.
Напомним, что Сергей начал выступать за санкт-петербургский футбольный клуб этим летом. Ранее он играл за "Краснодар". Волков успел выйти на поле за "Зенит" только шесть раз.
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