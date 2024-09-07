Чемпион UFC Деметриус закончил карьеру

Боец UFC Деметриус ушел из профессионального спорта

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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе, рекордсмен Деметриус Джонсон сообщил, что заканчивает карьеру.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Он ушел из профессионального спорта в 38 лет, пишет РБК Спорт.

Последний бой спортсмена состоялся в мае прошлого года. Тогда он одержал победу над бразильцем Адриано Мораесом, тем самым защитив чемпионский титул ONE в своем весе.

За все время у Джонсона было 30 боев в ММА. Из них: 25 побед, 4 поражения и 1 ничья. В UFC Деметриус попал в 2011 году и выступал до 2018 года. Свой титул в UFC он отдал в поединке с Генри Сехудо. Это послужило причиной его перехода в ONE.

Уточнения

Деме́триус Хрисна Джо́нсон (англ. Demetrious Khrisna Johnson; род. 13 августа 1986) — американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула (одиннадцать). На данный момент выступает под эгидой ONE, является действующим чемпионом в наилегчайшем весе. ESPN.com, MMA Weekly и UFC называют Джонсона одним из величайших бойцов в мире.



Ге́нри Ка́рлос Сеху́до (англ. Henry Carlos Cejudo; род. 9 февраля 1987, Сан-Хосе, Калифорния) — американский борец вольного стиля, боец смешанных единоборств (2013—2020, 2023 — по н. в. ). В вольной борьбе стал чемпионом Летних Олимпийских игр 2008 г., призёром розыгрыша Кубка мира, трёхкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр. Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Занимает 5 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе.



Деме́триус Хрисна Джо́нсон (англ. Demetrious Khrisna Johnson; род. 13 августа 1986) — американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула (одиннадцать). На данный момент выступает под эгидой ONE, является действующим чемпионом в наилегчайшем весе. ESPN.com, MMA Weekly и UFC называют Джонсона одним из величайших бойцов в мире.

