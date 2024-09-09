Самый быстрый гол в истории сборной Франции

Футболисту сборной Франции Брэдли Баркола удалось забить самый быстрый гол в истории в истории команды.
Однако он не помог победить Италию. Нападающий "Пари Сен-Жермен" забил мяч в ворота противника на 12-й секунде. Игра прошла на домашнем стадионе в рамках первого тура Лиги наций.
Это был дебютный год 22-летнего форварда на сборную. Предыдущий рекорд ставил Бернару Лякомбу, забивший Италии на 36-й секунде на ЧМ 1978 года. Матч Франции и Италии завершился со счетом 1:3, пишет РБК Спорт.
Брадли́ Лора́н Баркола́ (фр. Bradley Laurent Barcola; род. 2 сентября 2002, Вийёрбан) — французский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
Берна́р Ляко́мб (фр. Bernard Lacombe; род. 15 августа 1952, Лион) — французский футболист и тренер. Один из лучших игроков в истории французского футбола. По общему количеству мячей в чемпионате Франции занимает второе место с 255 голами, уступая только аргентинцу Делио Оннису. Несмотря на то, что Лякомб был центрфорвардом, он регулярно делал голевые передачи своим партнёрам.
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