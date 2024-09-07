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Итальянская бегунья-трансгендер не завоевала медали Паралимпиады

Бегунья Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде
Спорт

Спортсменка-трансгендер из Италии Валентина Петрилло не вышла в финал на Паралимпиаде в Париже на дистанции 200 метров.

Бегунья Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде
Фото: flickr.com by Jen Keller, CC BY-SA 2.0

Напомним, что у атлетки есть проблемы со зрением. В своем полуфинальном забеге Валентина пришла третей с результатом 25,92 секунды. В финал она не прошла.

50-летняя бегунья также не вышла в финал на дистанции 400 метров, пишет РБК Спорт.

Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены на соревнованиях участвуют в нейтральном статусе.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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