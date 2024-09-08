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Футболист Севикян перешел в "Локомотив"

Отказавший сборной России футболист перешел в "Локо"
0:38
Спорт

Отказавший национальной команде России полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян будет выступать за московский "Локомотив".

Отказавший сборной России футболист перешел в "Локо"
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Игрок перешел из венгерского "Ференцвароша". 23-летнего Севикяна взяли в аренду до конца сезона 2024/25, однако контракт предусматривает опцию выкупа.

Напомним, что год назад Севикян отказался от вызова в сборную России, потому что решил выступать за Армению. В национальной команде Армении он восемь раз вышел на поле и забил один гол, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
 

Э́дгар Мартиро́сович Севикя́н (род. 8 августа 2001, Москва) — армянский и российский футболист, полузащитник венгерского клуба «Ференцварош», выступающий на правах аренды за московский «Локомотив» и сборной Армении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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