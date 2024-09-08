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Футбольный матч Казахстана против Норвегии закончился ничьей

Казахстан сыграл вничью с Норвегией
0:46
Спорт

Национальная сборная Казахстана на домашнем стадионе провела матч с норвежцами в первом туре Лиги наций. Игра закончилась со счетом 0:0.

Казахстан сыграл вничью с Норвегией
Фото: ru.wikipedia.org by Александр Вепрёв, CC BY-SA 4.0

Матч провели в Алма-Ате. Лучший бомбардир Английской премьер-лиги Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" выступал за Норвегию в двух таймах.

Это был первый матч Казахстана под руководством бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В следующий раз Казахстан сыграет с командой Словении 9 сентября.

Кстати, Лига наций — часть отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
 

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).
 

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России (2003), Заслуженный тренер России (2018). Кавалер ордена Александра Невского (2018).
Главный тренер сборной России (2016—2021).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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