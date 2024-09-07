Президент ФК 10: Галицкий считает, что "Краснодар" впервые проведет матч против клоунов

Мусагалиев: Галицкий назвал медиафутболистов клоунами

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Комик Азамат Мусагалиев, который является президентом футбольного клуба медиалиги ФК 10, рассказал, что президент "Краснодара" Сергей Галицкий назвал медиафутболистов клоунами. У них прошли переговоры на счёт проведения товарищеского матча.

Фото: commons.wikimedia.org by александр--161, CC BY 3.0

"Галицкий мне сказал одну вещь, предупредив, чтобы я не обижался: "Азамат, ты понимаешь, что мы планируем впервые в жизни играть с клоунами? Как ты вообще это видишь?". Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил, кого еще-то кроме меня он может назвать клоуном в моей команде", — цитирует Мусагалиева "Чемпионат".

По словам комика, Галицкий думал, что он сам будет играть. Мусагалиев же ответил, что у него профессиональная команда.

"Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошел до фамилии Идову (экс-футболист "Локомотива" и сборной Нигерии), он удивился. Получается, что Сергей Николаевич где-то с января по июль думал, что его клуб будет играть с клоунами", — добавил Мусагалиев.

Товарищеский матч "Краснодар" — ФК 10 пройдет 7 сентября в 19:00 в Краснодаре.

Уточнения

Серге́й Никола́евич Га́лицкий (фамилия до женитьбы — Арутюня́н, род. 14 августа 1967, Лазаревское, Сочи, Краснодарский край) — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин Краснодара.



Азама́т Тахи́рович Мусагали́ев (каз. Азамат Тахирұлы Мұсағалиев; род. 25 октября 1984, Камызяк, Астраханская область) — российский телеведущий, юморист и актёр.

Экс-участник и ведущий юмористического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». Является ведущим шоу «Я себя знаю!», «Большое шоу», «Это логично» и «Кстати с Гариком Харламовым», ранее вёл «Где логика?», «Звёзды», «Это про меня», «Музыкальная интуиция» и «Я тебе не верю». Наряду с Денисом Дороховым и Гариком Харламовым играет в ска-группе «Купание обезьяны в тёплой воде» (с 2023 года).



Меди́йная футбо́льная ли́га (сокр. — МФЛ, разг. — Медиали́га) — российский футбольный турнир для медийных команд.

