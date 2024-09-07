Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия построит сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей
Масло или сыворотка: секреты здорового ухода за кожей от эксперта
Как научиться подтягиваться: секрет успеха
Как выбрать качественные материалы для ремонта квартиры
Лисички с картофелем: простое, сытное и очень вкусное второе блюдо
Боец UFC Деметриус ушел из профессионального спорта
Киргизия внедрила новый порядок для упрощения платежей
Ученые раскрыли процесс утечки воды в космос на Марсе
Иностранным туристам на Бали грозит штраф и тюрьма за неуплату туристического налога

Президент ФК 10: Галицкий считает, что "Краснодар" впервые проведет матч против клоунов

Мусагалиев: Галицкий назвал медиафутболистов клоунами
1:15
Спорт

Комик Азамат Мусагалиев, который является президентом футбольного клуба медиалиги ФК 10, рассказал, что президент "Краснодара" Сергей Галицкий назвал медиафутболистов клоунами. У них прошли переговоры на счёт проведения товарищеского матча.

Мусагалиев: Галицкий назвал медиафутболистов клоунами
Фото: commons.wikimedia.org by александр--161, CC BY 3.0

"Галицкий мне сказал одну вещь, предупредив, чтобы я не обижался: "Азамат, ты понимаешь, что мы планируем впервые в жизни играть с клоунами? Как ты вообще это видишь?". Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил, кого еще-то кроме меня он может назвать клоуном в моей команде", — цитирует Мусагалиева "Чемпионат".

По словам комика, Галицкий думал, что он сам будет играть. Мусагалиев же ответил, что у него профессиональная команда.

"Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошел до фамилии Идову (экс-футболист "Локомотива" и сборной Нигерии), он удивился. Получается, что Сергей Николаевич где-то с января по июль думал, что его клуб будет играть с клоунами", — добавил Мусагалиев.

Товарищеский матч "Краснодар" — ФК 10 пройдет 7 сентября в 19:00 в Краснодаре.

Уточнения

Серге́й Никола́евич Га́лицкий (фамилия до женитьбы — Арутюня́н, род. 14 августа 1967, Лазаревское, Сочи, Краснодарский край) — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин Краснодара.

Азама́т Тахи́рович Мусагали́ев (каз. Азамат Тахирұлы Мұсағалиев; род. 25 октября 1984, Камызяк, Астраханская область) — российский телеведущий, юморист и актёр.
Экс-участник и ведущий юмористического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». Является ведущим шоу «Я себя знаю!», «Большое шоу», «Это логично» и «Кстати с Гариком Харламовым», ранее вёл «Где логика?», «Звёзды», «Это про меня», «Музыкальная интуиция» и «Я тебе не верю». Наряду с Денисом Дороховым и Гариком Харламовым играет в ска-группе «Купание обезьяны в тёплой воде» (с 2023 года).

Меди́йная футбо́льная ли́га (сокр. — МФЛ, разг. — Медиали́га) — российский футбольный турнир для медийных команд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Сводка с фронта: унылое заседание "формата Рамштайн", армия России готовит угледарский котёл
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Киргизия внедрила новый порядок для упрощения платежей
Ученые раскрыли процесс утечки воды в космос на Марсе
Иностранным туристам на Бали грозит штраф и тюрьма за неуплату туристического налога
Как правильно ухаживать за волосами после окрашивания
Бегунья Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде
Семак заявил, что неизвестно, когда Глушенков снова будет в строю
Куман и Бергвейн окончательно разругались
Эксперты считают, что при помощи вкладов в рупиях можно диверсифицировать сбережения
Как правильно умывать лицо: советы от косметолога
NTR: вейпинг может нарушать баланс бактерий в носу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.