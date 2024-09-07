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Семак рассказал о состоянии Глушенкова после травмы

Семак заявил, что неизвестно, когда Глушенков снова будет в строю
0:50
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, как чувствует себя полузащитник команды Максим Глушенков.

Ранее футболист получил серьезную травму. Сергей Семак пока не может назвать конкретные сроки возвращения в команду травмированного полузащитника.

"Все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов", — цитирует Семака РБК Спорт.

По словам тренера, Максим в состоянии проводить индивидуальную работу, но что касается групповых занятий, то любой контакт ему может только навредить в настоящее время.

Напомним, что Максим Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки в матче с "Химками". Медики провели ему операцию.

Уточнения

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. Одиннадцатикратный чемпион России: пять раз как игрок и шесть раз — как тренер. Единственный футболист, ставший чемпионом в составе трёх команд (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта (2005).

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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