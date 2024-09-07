Семак рассказал о состоянии Глушенкова после травмы

Семак заявил, что неизвестно, когда Глушенков снова будет в строю

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, как чувствует себя полузащитник команды Максим Глушенков.

Ранее футболист получил серьезную травму. Сергей Семак пока не может назвать конкретные сроки возвращения в команду травмированного полузащитника.

"Все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов", — цитирует Семака РБК Спорт.

По словам тренера, Максим в состоянии проводить индивидуальную работу, но что касается групповых занятий, то любой контакт ему может только навредить в настоящее время.

Напомним, что Максим Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки в матче с "Химками". Медики провели ему операцию.

Уточнения

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. Одиннадцатикратный чемпион России: пять раз как игрок и шесть раз — как тренер. Единственный футболист, ставший чемпионом в составе трёх команд (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта (2005).



Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

