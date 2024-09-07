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Бергвейн ответил тренеру Куману на его критику

Куман и Бергвейн окончательно разругались
0:55
Спорт

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и футболист Стивен Бергвейн разругались.

Куман и Бергвейн окончательно разругались
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Это произошло этим летом, после того как игрок перешел из "Аякса" в "Аль-Иттихад". Да, будет бегать со звездами футбола. Но Рональда это не обрадовало.

"Стивен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. О спортивных амбициях речи не идёт. Его глава в сборной Нидерландов закрыта", — заявил Куман Вингер.

Футболист ответил тренеру, как пишет "Матч ТВ".

"Я не могу работать с тренером, который публично говорит обо мне такое. Он даже не пообщался со мной, чтобы понять мою точку зрения. Да, деньги — важный фактор. Но спортивный тоже есть. Я буду играть с Бензема, Канте, Фабиньо и другими", — ответил Куману бывший футболист "Аякса".

Уточнения

Ро́нальд Ку́ман (нидерл. , МФА [ˈroˑnɑlt ˈkumɑn]; род. 21 марта 1963, Зандам, Северная Голландия) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Главный тренер сборной Нидерландов.
Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Большинством специалистов признаётся самым результативным защитником в истории мирового футбола. Известен в первую очередь своим умением бить штрафные удары. Большое количество голов забил именно со стандартов.
Сын футболиста Мартина Кумана, младший брат футболиста и тренера Эрвина Кумана.

Амстердамский футбольный клуб «Ая́кс» (нидерл. Amsterdamsche Football Club Ajax, нидерландское произношение: [ˈaːjɑks]) — нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года и назван в честь древнегреческого героя Аякса, участника Троянской войны. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 54 тысяч болельщиков.
 

Сти́вен Шарль Бергве́йн (нидерл. Steven Charles Bergwijn; род. 8 октября 1997, Амстердам) — нидерландский футболист, вингер саудовского клуба «Аль-Иттихад» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата мира 2022 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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