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Тренер Гладилин сравнил уровень футболистов сборной России и стран Европы

Тренер Гладилин уверен, что российские футболисты не уступают сборным Европы и мира
1:19
Спорт

Ряд игроков сборной России находятся в отличной форме и могут помочь национальной команде успешно конкурировать с любыми соперниками, считает бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин.

Тренер Гладилин уверен, что российские футболисты не уступают сборным Европы и мира
Фото: pfcks.ru is licensed under public domain

По словам Гладилина, пока не было возможности оценить готовность команды к официальным матчам, но некоторые игроки, если будут здоровы, смогут на равных противостоять сборным Европы и мира. Он отметил высокое качество игроков сборной России.

"У нас есть группа футболистов, которые, если будут живы-здоровы, могут выходить играть на равных с любой сборной Европы и мира и никому не уступят. Качество исполнителей у нас в сборной достаточно высокое", — сказал Гладилин, слова которого приводит Газета.Ru.

В сентябре сборная России планировала провести два товарищеских матча в Ханое против Вьетнама и Таиланда. Однако матч против вьетнамской сборной, состоявшийся 5 сентября, завершился победой россиян со счётом 3:0. Второй матч был отменён из-за тайфуна.

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов не исключают возможность допуска сборной России к официальным соревнованиям уже осенью.

Уточнения

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года. Сборная России признаётся ФИФА в качестве правопреемницы сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Однако по ряду причин достижения и статистику выступлений сборной России с 1992 года принято рассматривать отдельно от сборной СССР.
 

Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России по футболу. В 2007—2011 — депутат Государственной Думы V созыва от партии «Единая Россия».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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