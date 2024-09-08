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Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями

Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Спорт

Одним из самых эффективных упражнений для тренировки всего тела с помощью гантелей является гибридное упражнение "Берпи с гантелями".

Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Фото: everkinetic.com by Everkinetic, CC BY-SA 3.0

Это упражнение сочетает в себе элементы кардионагрузки и силовой тренировки, позволяя проработать множество групп мышц за одно занятие.

Как выполнять

Встаньте прямо, гантели в руках, руки расположены вдоль тела. Опуститесь в глубокий присед, держа гантели на уровне плеч. Ваши бедра должны быть параллельны полу.

Поставьте руки на пол и, прыгая ногами назад, перейдите в положение планки. Ваше тело должно образовывать прямую линию от головы до пят.

Выполните одно отжимание, сохраняя корпус ровным. Затем выпрыгните вверх, поднимая гантели над головой.

Выполните 10-15 повторений, затем сделайте короткий отдых и повторите 3-4 подхода.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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