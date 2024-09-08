3 лучших упражнения для плоского живота

Тренировка для плоского живота

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Подъем ног

Это упражнение прорабатывает косые мышцы живота, бедра и внешнюю поверхность бедер. Вы можете добавить эспандер вокруг лодыжек для дополнительной сложности.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Чтобы выполнить подъем боковых ног стоя, начните с того, чтобы встать прямо, ноги поставьте вместе. Медленно поднимите правую ногу в сторону как можно выше. Опустите правую ногу обратно в исходное положение. Повторите и поменяйте сторону.

Высокие колени с поворотом

Это динамичное движение повышает частоту сердечных сокращений и задействует основные мышцы, увеличивая сжигание калорий.

Чтобы выполнить высокие колени со скручиванием, начните с стояния с ногами на ширине бедер. Поднимите правое колено, одновременно поворачивая туловище вправо. Переключитесь на левое колено и повернитесь влево.

Боковые выпады

Боковые выпады не только помогают сформировать внутреннюю и внешнюю поверхность бедер, но и эффективно воздействуют на живот.

Чтобы выполнить боковой выпад, начните с ног вместе. Сделайте большой шаг вправо, опустившись в положение выпада. Надавите на всю стопу, сгибая правое колено. Слегка поверните левую ногу внутрь, опуская левое колено для оптимальной биомеханики. Держите грудь поднятой, а корпус задействованным. Вернитесь в исходное положение.