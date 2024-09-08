3 лучших упражнения для плоского живота

Это упражнение прорабатывает косые мышцы живота, бедра и внешнюю поверхность бедер. Вы можете добавить эспандер вокруг лодыжек для дополнительной сложности.
Чтобы выполнить подъем боковых ног стоя, начните с того, чтобы встать прямо, ноги поставьте вместе. Медленно поднимите правую ногу в сторону как можно выше. Опустите правую ногу обратно в исходное положение. Повторите и поменяйте сторону.
Это динамичное движение повышает частоту сердечных сокращений и задействует основные мышцы, увеличивая сжигание калорий.
Чтобы выполнить высокие колени со скручиванием, начните с стояния с ногами на ширине бедер. Поднимите правое колено, одновременно поворачивая туловище вправо. Переключитесь на левое колено и повернитесь влево.
Боковые выпады не только помогают сформировать внутреннюю и внешнюю поверхность бедер, но и эффективно воздействуют на живот.
Чтобы выполнить боковой выпад, начните с ног вместе. Сделайте большой шаг вправо, опустившись в положение выпада. Надавите на всю стопу, сгибая правое колено. Слегка поверните левую ногу внутрь, опуская левое колено для оптимальной биомеханики. Держите грудь поднятой, а корпус задействованным. Вернитесь в исходное положение.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.