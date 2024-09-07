Сила есть — и ум найдётся. В Санкт-Петербурге атлеты силового экстрима выявляли сильнейшего

В Санкт-Петербурге атлеты силового экстрима отбирались на всероссийское первенство

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Санкт-Петербурге продолжает спортивный фестиваль силового спорта и активного образа жизни.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Не могли пройти стороной и представители одно из самых зрелищных видов силовой дисциплины — силового экстрима.

Это вид спорта, где спортсмены выполняют силовые упражнения с использованием нестандартных снарядов, таких как огромные гантели, толстые грифы, бетонные шары, стойки или рамы с блинами. Эти упражнения требуют не только физической силы, но и выносливости, координации и техники выполнения.

Кстати, на этих соревнованиях организованных Северо-западным силовым альянсом отбирались кандидаты в сборную Санкт-Петербурга, которая поедет на всероссийские соревнования в Сочи.

"Этот вид спорта развивает силовую выносливость. Чемпион по силовому экстриму является универсальным атлетом, работающим с большими весами", — рассказывает корреспонденту Pravda.Ru участник соревнований Фёдор Клименко.