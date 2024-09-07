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Стальной снаряд над головой. В Санкт-Петербурге хрупкие девушки жонглировали гирями

В Санкт-Петербурге на фестивале спортсмены подкидывали гири
0:56
Спорт

В Санкт-Петербурге продолжается грандиозный спортивный праздник силовых видов спорта, организованный Северо-западным целым альянсом.

В Санкт-Петербурге на фестивале спортсмены подкидывали гири
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Медиахолдинг Pravda.Ru уже написал о дрифте на спортивных машинах, и теперь расскажем о силовых видах.

Очень любопытной зрелище представляло из себя гиревое жонглирование, где помимо взрослых мужчин выступали девушки и дети. И если юноша с гирей явление довольно обычное, то хрупкая девушка, подкидывающая стальной снаряд, это уже экзотика.

"Я считаю этот вид не менее женским, чем любой другой. Сюда меня привела подруга, и его гиревое жонглирование мне очень понравилось. Оно тренирует выносливость, координацию. А пришла я сюда из спортивной гимнастики", — рассказала корреспонденту Pravda.Ru участница соревнований Эльвира Бушуева.

Гиревое жонглирование
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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