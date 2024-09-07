Мотор, дым и драйв. В Санкт-Петербурге пилоты на дрифт-шоу показали всё своё умение

В Санкт-Петербурге проходит мультиспортивный фестиваль Северо-западного силового альянса

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

В субботу, 7 сентября в Санкт-Петербурге стартовал грандиозный спортивный праздник, где местные любители активного образа жизни и гости Северной столицы могут посмотреть и поучаствовать во всевозможных "активностях".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

В программе мультиспортивного фестиваля от Северо-западного силового альянса армспорт, силовой экстрим, брейкинг, джампинг на ботинках и многое-многое другое.

Медиахолдинг Pravda.Ru обещал репортажи, и начинаем мы с разогрева, в прямом и переносным смысле.

На площадке "Дрифт-шоу" пилоты на мощных автомобилях показали своё умение управлять машинами с движками в несколько сот "лошадей". Причём выполняя фигуры дрифта, они сажали в салон юных участников, чтобы показать, что это безопасно, если ты действительно умеешь по-настоящему управлять машиной.

"Наши автомобили оснащены специальными приспособлениями и ремнями безопасностями, поэтому это совсем безопасно", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал пилот Виталий Коваль.