Мотор, дым и драйв. В Санкт-Петербурге пилоты на дрифт-шоу показали всё своё умение

В субботу, 7 сентября в Санкт-Петербурге стартовал грандиозный спортивный праздник, где местные любители активного образа жизни и гости Северной столицы могут посмотреть и поучаствовать во всевозможных "активностях".
В программе мультиспортивного фестиваля от Северо-западного силового альянса армспорт, силовой экстрим, брейкинг, джампинг на ботинках и многое-многое другое.
Медиахолдинг Pravda.Ru обещал репортажи, и начинаем мы с разогрева, в прямом и переносным смысле.
На площадке "Дрифт-шоу" пилоты на мощных автомобилях показали своё умение управлять машинами с движками в несколько сот "лошадей". Причём выполняя фигуры дрифта, они сажали в салон юных участников, чтобы показать, что это безопасно, если ты действительно умеешь по-настоящему управлять машиной.
"Наши автомобили оснащены специальными приспособлениями и ремнями безопасностями, поэтому это совсем безопасно", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал пилот Виталий Коваль.
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